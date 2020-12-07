ЗАМАНА - Фельдшерско-акушерский пункт построили на дагестанском острове Чечень

Фельдшерско-акушерский пункт построили на дагестанском острове Чечень

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07 декабря, 2020. Понедельник 12:34
Фельдшерско-акушерский пункт построили на дагестанском острове Чечень

Строительство ФАПа велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Медпункта на острове не было 30 лет, - сообщает ТАСС.

Фельдшерско-акушерский пункт построили на дагестанском острове Чечень
Общество

Зачастую, погодные условия не позволяли островчанам выбраться на сушу, строительство фельдшерского пункта в таких условиях было необходимо, подчеркивает глава администрации Кировского района Салих Сагидов, в состав которого входит остров.
Медпункт позволяет обслуживать население острова и оснащен всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи.
Уточним, Чечень самый крупный из островов одноименного архипелага в северо-западной части Каспийского моря на берегу Аграханского залива. От материка его отделяет пролив шириной в несколько километров. На его территории находятся 57 домов и сегодня проживают около 160 человек. Постоянного транспортного сообщения с островом нет.

 

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