Со вчерашнего дня, подтверждено заболевание еще у 120 человек. 69 дагестанцев, по данным Минздрава РД, выздоровело.
3426 человек в настоящее время находятся на изоляции.
За минувшие сутки 6 дагестанцев скончались от коронавируса
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 12:06
За минувшие сутки, коронавирус унес жизни еще 6 дагестанцев. Общая цифра смертей в республике от COVID-19 достигла цифры 1010 человек.
Со вчерашнего дня, подтверждено заболевание еще у 120 человек. 69 дагестанцев, по данным Минздрава РД, выздоровело.
Последнее от Хадижат
- Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве
- Фельдшерско-акушерский пункт построили на дагестанском острове Чечень
- Пациентов, болеющих ковидом обеспечат лекарствами бесплатно
- Три многоквартирных дома Хасавюрта сданы после капитального ремонта
- Итальянскому учителю из Красноярска помогут получить гражданство