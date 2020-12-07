За минувшие сутки 6 дагестанцев скончались от коронавируса

За минувшие сутки, коронавирус унес жизни еще 6 дагестанцев. Общая цифра смертей в республике от COVID-19 достигла цифры 1010 человек.

Со вчерашнего дня, подтверждено заболевание еще у 120 человек. 69 дагестанцев, по данным Минздрава РД, выздоровело.

3426 человек в настоящее время находятся на изоляции.