В Якутии жители отравились антисептиком

Девять участников застолья выпили пятилитровую канистру антисептика для рук, содержащего спирт, предварительно разбавив его. Восемь из них скончались от отравления.

Случилось это в поселке Томтор. Роспотребнадзор изъял из продажи 37 литров опасного антисептика, обнуруженного в продаже. В результате проверки выяснилось: антисептик содержит метиловый спирт, что не соответствует требованиям Всемирной Организации Здравоохранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».