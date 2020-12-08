Случилось это в поселке Томтор. Роспотребнадзор изъял из продажи 37 литров опасного антисептика, обнуруженного в продаже. В результате проверки выяснилось: антисептик содержит метиловый спирт, что не соответствует требованиям Всемирной Организации Здравоохранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
В Якутии жители отравились антисептиком
- Автор Хадижат
- 08 декабря, 2020. Вторник 00:39
Девять участников застолья выпили пятилитровую канистру антисептика для рук, содержащего спирт, предварительно разбавив его. Восемь из них скончались от отравления.
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