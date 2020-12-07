Власти Петербурга попросили не приезжать в Северную столицу на Новый год

В новогодние праздники будет закрыта практически вся сфера развлечений. С 30 декабря по 10 января в городе не будут работать музеи и театры. Также окажется закрытым Ленинградский зоопарк. Запрещены экскурсии: как пешие, так и на автобусах. С 30 декабря по 3 января в городе будут закрыты все кафе и рестораны, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны и кафе будут закрываться ровно в 19.00. Власти города оправдывают подобные ограничения резким всплеском эпидемии коронавируса. В последние дни в городе фиксируется до четырех тысяч новых случаев заражения в сутки.