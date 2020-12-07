При этом, год назад дагестанская столица была на восемнадцатом месте в рейтинге. На этот раз, удалось подняться на четырнадцатое. Средняя стоимость перелета из Москвы в Махачкалу и обратно по сравнению с прошлым годом снизилась на 29% и составляет 6 613 рублей.
В целом, авиабилеты на внутрироссийские рейсы в новогодние праздники будут гораздо доступнее, чем год назад. При этом доля перелетов за рубеж по сравнению с прошлым годом сократилась впятеро.
Махачкала вошла в двадцатку самых популярных у россиян новогодних направлений
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 15:10
Махачкала оказалась в двадцатке самых популярных направлений на предстоящие новогодние каникулы внутри России, сообщает РИА Дагестан».
При этом, год назад дагестанская столица была на восемнадцатом месте в рейтинге. На этот раз, удалось подняться на четырнадцатое. Средняя стоимость перелета из Москвы в Махачкалу и обратно по сравнению с прошлым годом снизилась на 29% и составляет 6 613 рублей.
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