Махачкала вошла в двадцатку самых популярных у россиян новогодних направлений

При этом, год назад дагестанская столица была на восемнадцатом месте в рейтинге. На этот раз, удалось подняться на четырнадцатое. Средняя стоимость перелета из Москвы в Махачкалу и обратно по сравнению с прошлым годом снизилась на 29% и составляет 6 613 рублей.

В целом, авиабилеты на внутрироссийские рейсы в новогодние праздники будут гораздо доступнее, чем год назад. При этом доля перелетов за рубеж по сравнению с прошлым годом сократилась впятеро.