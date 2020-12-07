Оказавшись свидетелем происходящего, сотрудник отдела просвещения при Муфтияте Дагестана Усман Шейхов предотвратил похищение. 6 декабря с героем встретился заместитель Муфтия Абдулла Аджимоллаев и вручил памятные подарки от имени шейха Ахмада Афанди.
Сотрудника Муфтията, предотвратившего похищение девушки, наградили
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 14:18
В Хасавюрте трое неизвестных пытались затолкать в машину девушку студентку медколледжа имени Башларова, об этом мы писали ранее и более подробно можно прочитать тут