ЗАМАНА - Сотрудника Муфтията, предотвратившего похищение девушки, наградили

Сотрудника Муфтията, предотвратившего похищение девушки, наградили

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07 декабря, 2020. Понедельник 14:18
Сотрудника Муфтията, предотвратившего похищение девушки, наградили

В Хасавюрте трое неизвестных пытались затолкать в машину девушку студентку медколледжа имени Башларова, об этом мы писали ранее и более  подробно можно прочитать тут

Сотрудника Муфтията, предотвратившего похищение девушки, наградили
Общество

Оказавшись свидетелем происходящего, сотрудник отдела просвещения при Муфтияте Дагестана Усман Шейхов предотвратил похищение. 6 декабря с героем встретился заместитель Муфтия Абдулла Аджимоллаев и вручил памятные подарки от имени шейха Ахмада Афанди.

 

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взяты из открытых источников
 

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