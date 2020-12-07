ЗАМАНА - Минобороны построило 20 детсадов и школ в Дагестане

Минобороны построило 20 детсадов и школ в Дагестане

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07 декабря, 2020. Понедельник 10:21
Минобороны построило 20 детсадов и школ в Дагестане

Минобороны России завершило строительство 20 детских садов и школ в рамках федеральной программы "Развитие образования" и национального проекта "Демография", сообщает ТАСС.

Минобороны построило 20 детсадов и школ в Дагестане
Общество

Построены новые детские сады в селах Кульзеб и Учкент, в поселке Эндирей новая школа а в микрорайоне озера Ак-гель укомплектован один из самых больших детсадов в городе, рассчитанный на 250 детей. Все объекты укомплектованы современным оборудованием,  мебелью и техникой. При школах и садах также имеются игровые и спортивные площадки. По данным ведомства, в будущем году в городах и поселках Дагестана военные возведут 59 объектов, в том числе 13 школ и 46 дошкольных учреждений. Данная работа проводится по распоряжению президента России.

 

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