Тест на коронавирус оказался положительным, компьютерная томография показала у артиста двустороннюю пневмонию.
Игорь Угольников госпитализирован, состояние его оценивается как средней тяжести.
Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 13:08
Известно, что артист заразился коронавирусом. Ещё в конце ноября Угольников почувствовал слабость в теле, следом пропало обоняние, сообщает mash.
Тест на коронавирус оказался положительным, компьютерная томография показала у артиста двустороннюю пневмонию.
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