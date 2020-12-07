ЗАМАНА - Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве

Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве

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07 декабря, 2020. Понедельник 13:08
Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве

Известно, что артист заразился коронавирусом. Ещё в конце ноября Угольников почувствовал слабость в теле, следом пропало обоняние, сообщает mash.

Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве
Общество

Тест на коронавирус оказался положительным, компьютерная томография показала у артиста двустороннюю пневмонию.
Игорь Угольников госпитализирован, состояние его оценивается как средней тяжести.

 

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