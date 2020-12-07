Назначение их будет происходить строго по рекомендации врача, в соответствии с проведённым обследованием. Чтобы получить лекарства, больному с установленным диагнозом «COVID-19» нужно позвонить в поликлинику, за которой он закреплен. Препараты доставят на дом волонтеры-медики и добровольцы на своих автомашинах и передадут лекарства бесконтактным способом.
Пациентов, болеющих ковидом обеспечат лекарствами бесплатно
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 12:30
На эти цели ведомство получило 117 миллионов рублей от Правительства России и 57 миллионов из Резервного фонда Правительства РД. Уже приобретены 10 разновидностей противовирусных, антибактериальных и других лекарственных препаратов.
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