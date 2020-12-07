Минздрав Дагестана прокомментировал свое назначение

Назначение главврачом Перинатального центра в Хасавюрте Алжанат Гаджиевой, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело, вызвало резонанс у общественности в соц.сетях.

В 2018 году Гаджиева была заподозрена в мошенничестве с использованием служебного положения. Согласно следственным данным, в 2015-2017 годах она якобы представила ложные сведения об оказании медпомощи 60 пациентам.

Миниздрав республики прокомментировал свое назначение, объяснив, что Уголовное дело, заведенное на Алжанат Гаджиева было прекращено в декабре прошлого года за отсутствием состава преступления. Все предъявленные ранее обвинения в адрес врача были сняты.