В 2018 году Гаджиева была заподозрена в мошенничестве с использованием служебного положения. Согласно следственным данным, в 2015-2017 годах она якобы представила ложные сведения об оказании медпомощи 60 пациентам.
Миниздрав республики прокомментировал свое назначение, объяснив, что Уголовное дело, заведенное на Алжанат Гаджиева было прекращено в декабре прошлого года за отсутствием состава преступления. Все предъявленные ранее обвинения в адрес врача были сняты.
Минздрав Дагестана прокомментировал свое назначение
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 09:42
Назначение главврачом Перинатального центра в Хасавюрте Алжанат Гаджиевой, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело, вызвало резонанс у общественности в соц.сетях.
В 2018 году Гаджиева была заподозрена в мошенничестве с использованием служебного положения. Согласно следственным данным, в 2015-2017 годах она якобы представила ложные сведения об оказании медпомощи 60 пациентам.
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