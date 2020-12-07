Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

По его словам, первая неделя января это каждый год самый напряженный период для скорой помощи. «Отравления, передозировка алкоголя, травмирования людей в пьяном виде, ничего хорошего мы за эту неделю не увидим», считает депутат. Также он добавил, что эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет сегодня дать россиянам возможность провести эти выходные как обычно.

Также, по словам Онищенко, затяжные выходные плохо влияют на экономику страны.