ЗАМАНА - Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

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07 декабря, 2020. Понедельник 08:34
Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. 

Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных
Общество

По его словам, первая неделя января это каждый год самый напряженный период для скорой помощи. «Отравления, передозировка алкоголя, травмирования людей в пьяном виде, ничего хорошего мы за эту неделю не увидим», считает депутат. Также он добавил, что эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет сегодня дать россиянам возможность провести эти выходные как обычно.
Также, по словам Онищенко, затяжные выходные плохо влияют на экономику страны.

 

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