Сингапур стал первой страной, одобрившей продажу искусственного мяса

Чтобы произвести искусственное мясо, ученые использовали клетки кур, взятые путем биопсии, путем биопсии, а затем вырастили их в биореакторах, соединив со смесью из необходимых микро элементов, - пишет TechCrunch, ссылаясь на представителя Eat Just.

Искусственная курица, как утверждает производитель, не уступает по питательности выращенному мясу и даже имеет преимущество: антибиотики при ее выведении не используются.

Стоимость искусственного мяса пока не раскрывается.