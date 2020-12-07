Чтобы произвести искусственное мясо, ученые использовали клетки кур, взятые путем биопсии, путем биопсии, а затем вырастили их в биореакторах, соединив со смесью из необходимых микро элементов, - пишет TechCrunch, ссылаясь на представителя Eat Just.
Искусственная курица, как утверждает производитель, не уступает по питательности выращенному мясу и даже имеет преимущество: антибиотики при ее выведении не используются.
Стоимость искусственного мяса пока не раскрывается.
Сингапур стал первой страной, одобрившей продажу искусственного мяса
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 13:23
Это вполне можно назвать прорывом в мировой пищевой промышленности.
Чтобы произвести искусственное мясо, ученые использовали клетки кур, взятые путем биопсии, путем биопсии, а затем вырастили их в биореакторах, соединив со смесью из необходимых микро элементов, - пишет TechCrunch, ссылаясь на представителя Eat Just.
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