ЗАМАНА - Сингапур стал первой страной, одобрившей продажу искусственного мяса

Сингапур стал первой страной, одобрившей продажу искусственного мяса

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07 декабря, 2020. Понедельник 13:23
Сингапур стал первой страной, одобрившей продажу искусственного мяса

Это вполне можно назвать прорывом в мировой пищевой промышленности.

Сингапур стал первой страной, одобрившей продажу искусственного мяса
Общество

Чтобы произвести искусственное мясо, ученые использовали клетки кур, взятые путем биопсии, путем биопсии, а затем вырастили их в биореакторах, соединив со смесью из необходимых микро элементов, - пишет TechCrunch, ссылаясь на представителя Eat Just.
Искусственная курица, как утверждает производитель, не уступает по питательности выращенному мясу и даже имеет преимущество: антибиотики при ее выведении не используются.
Стоимость искусственного мяса пока не раскрывается.

 

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