Комиссия с участием представителей Фонда, Минстроя Общественной палаты республики посетила дома и оценила уровень качество проведенной работы: замену коммунальных и инженерных систем, а в одном из домов также заменили кровлю. Средний возраст домов составляет 35 лет, ранее капремонт в них не проводился.
Три многоквартирных дома Хасавюрта сданы после капитального ремонта
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 12:15
Дома, находящиеся на Ботаюртовском шоссе и улице Октябрьская были включены в реализацию плана программы Фонда капремонта на 2020 год, сообщает РИА «Дагестан».
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