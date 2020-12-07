ЗАМАНА - Три многоквартирных дома Хасавюрта сданы после капитального ремонта

Три многоквартирных дома Хасавюрта сданы после капитального ремонта

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07 декабря, 2020. Понедельник 12:15
Три многоквартирных дома Хасавюрта сданы после капитального ремонта

Дома, находящиеся на Ботаюртовском шоссе и улице Октябрьская были включены в реализацию плана программы Фонда капремонта на 2020 год, сообщает РИА «Дагестан».

Три многоквартирных дома Хасавюрта сданы после капитального ремонта
Общество

Комиссия с участием представителей Фонда, Минстроя Общественной палаты республики посетила дома и оценила уровень качество проведенной работы: замену коммунальных и инженерных систем, а в одном из домов также заменили кровлю. Средний возраст домов составляет 35 лет, ранее капремонт в них не проводился.

 

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