Спортсмен опубликовал в Instagram фото бойца Шамиля Завурова подписав его:« Президент Eagle FC».
Напомним, Нурмагомедов приобрел собственный промоушен после того, как объявил о завершении карьеры.
Хабиб Нурмагомедов впервые представил президента своего промоушена Eagle Fighting Championship.
Спортсмен опубликовал в Instagram фото бойца Шамиля Завурова подписав его:« Президент Eagle FC».
Напомним, Нурмагомедов приобрел собственный промоушен после того, как объявил о завершении карьеры.
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