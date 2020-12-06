ЗАМАНА - Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом Формулы-2

Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом Формулы-2

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06 декабря, 2020. Воскресенье 22:51
Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом Формулы-2

На автодроме «Сахир» завершилась вторая гонка уик-энда Формулы-2 в Бахрейне и заключительная в сезоне.

Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом Формулы-2
Общество

Для главных претендентов на победу - Мика Шумахера и Каллума Айлотта гонка сложилась неудачно. 

Шумахер в ходе гонки столкнулся с проблемами с шинами и заехал на пит-стоп для смены резины, соответственно, потеряв при этом время. В итоге Мик финишировал только 18-м.

Это дало шанс Каллуму Айлотту претендовать на титул, однако британцу тоже гонка далась не легко, он оказался на десятой позиции. 

 

Немец завоевал титул в эмоциональном финале сезона и стал чемпионом серии 2020 года.

Россиянин Никита Мазепин пришел третьим в первой гонке заключительного этапа "Формулы-2" . 

 

 

 

 

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