Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом Формулы-2

На автодроме «Сахир» завершилась вторая гонка уик-энда Формулы-2 в Бахрейне и заключительная в сезоне.

Для главных претендентов на победу - Мика Шумахера и Каллума Айлотта гонка сложилась неудачно.

Шумахер в ходе гонки столкнулся с проблемами с шинами и заехал на пит-стоп для смены резины, соответственно, потеряв при этом время. В итоге Мик финишировал только 18-м.

Это дало шанс Каллуму Айлотту претендовать на титул, однако британцу тоже гонка далась не легко, он оказался на десятой позиции.

Немец завоевал титул в эмоциональном финале сезона и стал чемпионом серии 2020 года.

Россиянин Никита Мазепин пришел третьим в первой гонке заключительного этапа "Формулы-2" .