ЗАМАНА - Известные дагестанцы призывают земляков быть внимательнее к своему здоровью

Известные дагестанцы призывают земляков быть внимательнее к своему здоровью

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06 декабря, 2020. Воскресенье 21:06
Известные дагестанцы призывают земляков быть внимательнее к своему здоровью

Число случаев заболеваний коронавирусом в республике растет. Сегодня цифра людей, чью жизнь унесло опасное заболевание перешло границу в 1000 человек.  Известные дагестанцы обратились к землякам с просьбой проявить ответственность и  позаботиться о своем здоровье.

Подробнее об ограничениях, введенных в республике можно прочитать тут. 

 

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