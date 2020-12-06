Известные дагестанцы призывают земляков быть внимательнее к своему здоровью

Число случаев заболеваний коронавирусом в республике растет. Сегодня цифра людей, чью жизнь унесло опасное заболевание перешло границу в 1000 человек. Известные дагестанцы обратились к землякам с просьбой проявить ответственность и позаботиться о своем здоровье.

Подробнее об ограничениях, введенных в республике можно прочитать тут.