Известные дагестанцы призывают земляков быть внимательнее к своему здоровью
- Автор Хадижат
- 06 декабря, 2020. Воскресенье 21:06
Число случаев заболеваний коронавирусом в республике растет. Сегодня цифра людей, чью жизнь унесло опасное заболевание перешло границу в 1000 человек. Известные дагестанцы обратились к землякам с просьбой проявить ответственность и позаботиться о своем здоровье.
Подробнее об ограничениях, введенных в республике можно прочитать тут.
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