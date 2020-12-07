Под личный контроль эту ситацию взяли власти Красноярского края.
Волонтеру объяснили порядок принятия гражданства и объяснили, как и где получить необходимые документы. Итальянец живёт в Красноярском крае на протяжении уже около восьми лет и преподает иностранные языки. Также Валерио активный участник волонтерского движения.
Итальянскому учителю из Красноярска помогут получить гражданство
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 11:49
Волонтеру-итальянцу Валерио Дзанетти помогут получить гражданство, с просьбой об этом он обратился к Владимиру Путину.
Под личный контроль эту ситацию взяли власти Красноярского края.