Итальянскому учителю из Красноярска помогут получить гражданство

Волонтеру-итальянцу Валерио Дзанетти помогут получить гражданство, с просьбой об этом он обратился к Владимиру Путину.

Под личный контроль эту ситацию взяли власти Красноярского края.

Волонтеру объяснили порядок принятия гражданства и объяснили, как и где получить необходимые документы. Итальянец живёт в Красноярском крае на протяжении уже около восьми лет и преподает иностранные языки. Также Валерио активный участник волонтерского движения.