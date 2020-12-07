ЗАМАНА - Итальянскому учителю из Красноярска помогут получить гражданство

Итальянскому учителю из Красноярска помогут получить гражданство

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07 декабря, 2020. Понедельник 11:49
Итальянскому учителю из Красноярска помогут получить гражданство

Волонтеру-итальянцу Валерио Дзанетти помогут получить гражданство, с просьбой об этом он обратился к Владимиру Путину.

Итальянскому учителю из Красноярска помогут получить гражданство
Общество

Под личный контроль эту ситацию взяли власти Красноярского края.
Волонтеру объяснили порядок принятия гражданства и объяснили, как и где получить необходимые документы. Итальянец живёт в Красноярском крае на протяжении уже около восьми лет и преподает иностранные языки. Также Валерио активный участник волонтерского движения.

 

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