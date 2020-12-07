В Петербурге умер режиссер Антон Милочкин

Милочкин находился в депрессии после развода с женой в течение месяца, сообщает РЕН ТВ. Известно, что режиссер злоупотреблял спиртным, выпивая со своим другом несколько дней подряд в квартире. По словам приятеля Милочкина, к смерти могла привести травма головы, полученная во время падения в состоянии опьянения.

Однако, Уральский драматург Николай Коляда на своей странице Facebook выразил мнение, что Мильчина убили. К его смерти причастен тот самый товарищ, с которым режиссер выпивал, считает драматург.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело.