ЗАМАНА - В Петербурге умер режиссер Антон Милочкин

В Петербурге умер режиссер Антон Милочкин

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07 декабря, 2020. Понедельник 10:20
В Петербурге умер режиссер Антон Милочкин

Об этом сообщил критик Павел Руднев на своей странице в Facebook.

В Петербурге умер режиссер Антон Милочкин
Общество

Милочкин находился в депрессии после развода с женой в течение месяца, сообщает РЕН ТВ. Известно, что режиссер злоупотреблял спиртным, выпивая со своим другом несколько дней подряд в квартире. По словам приятеля Милочкина, к смерти могла привести травма головы, полученная во время падения в состоянии опьянения.
Однако, Уральский драматург Николай Коляда на своей странице Facebook выразил мнение, что Мильчина убили. К его смерти причастен тот самый товарищ, с которым режиссер выпивал, считает драматург.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

 

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