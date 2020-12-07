Милочкин находился в депрессии после развода с женой в течение месяца, сообщает РЕН ТВ. Известно, что режиссер злоупотреблял спиртным, выпивая со своим другом несколько дней подряд в квартире. По словам приятеля Милочкина, к смерти могла привести травма головы, полученная во время падения в состоянии опьянения.
Однако, Уральский драматург Николай Коляда на своей странице Facebook выразил мнение, что Мильчина убили. К его смерти причастен тот самый товарищ, с которым режиссер выпивал, считает драматург.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
В Петербурге умер режиссер Антон Милочкин
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 10:20
Об этом сообщил критик Павел Руднев на своей странице в Facebook.
Милочкин находился в депрессии после развода с женой в течение месяца, сообщает РЕН ТВ. Известно, что режиссер злоупотреблял спиртным, выпивая со своим другом несколько дней подряд в квартире. По словам приятеля Милочкина, к смерти могла привести травма головы, полученная во время падения в состоянии опьянения.
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