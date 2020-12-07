ЗАМАНА - Instagram отменил музыку в stories российским пользователям

Instagram отменил музыку в stories российским пользователям

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07 декабря, 2020. Понедельник 09:20
Instagram отменил музыку в stories российским пользователям

- Это произошло по ошибке. Когда функцияо появится в России сказать не можем, сообщает vc.com со ссылкой на представителя instagram. 

Instagram отменил музыку в stories российским пользователям
Общество

Напомним, соц.сеть запустила функцию добавления музыки в сторис еще два года назад, в России она до сих пор не доступна. 3 декабря после обновления приложения долгожданная функция временно появилась у российских пользователей.

 

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