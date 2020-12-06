Дагестанских школьников научат обращаться с нейросетью

«Урок цифры» - всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики. В его рамках, школьники получают знания от ведущих технологических компаний: Яндекса, «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», Mail.ru Group и Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Завтра, 7 декабря, в республиканских школах продет всероссийская акция "Урок цифры" организованная Минкомсвязью и Минобрром науки РД при поддержке mail.ru group.

Трансляции пройдут 7 декабря в 11:00 и в 14:00 в группе «Республика Дагестан» Вконтакте, присоединиться можно будет перейдя по этой ссылке.

Основная цель открытого урока заключается в формировании у школьников представления о технологии нейронных сетей, принципах их работы, способах применения на основе актуальных и интересных примеров. Принять участие в «Уроке цифры» от Mail.ru Group можно будет до середины декабря. Онлайн-тренажеры, адаптированные под разные возрастные группы, помогут школьникам глубже погрузиться в тему и даже попробовать самостоятельно применить нейросети.