ЗАМАНА - Дагестанских школьников научат обращаться с нейросетью

Дагестанских школьников научат обращаться с нейросетью

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06 декабря, 2020. Воскресенье 16:15
Дагестанских школьников научат обращаться с нейросетью

«Урок цифры» - всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики. В его рамках, школьники  получают  знания от ведущих технологических компаний: Яндекса, «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», Mail.ru Group и Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Дагестанских школьников научат обращаться с нейросетью
Общество

 Завтра, 7 декабря, в республиканских школах продет всероссийская акция "Урок цифры" организованная Минкомсвязью и Минобрром науки РД при поддержке mail.ru group. 

Трансляции пройдут 7 декабря в 11:00 и в 14:00 в группе «Республика Дагестан» Вконтакте, присоединиться можно будет перейдя по этой ссылке.

Основная цель открытого урока заключается в формировании у школьников представления о технологии нейронных сетей, принципах их работы, способах применения на основе актуальных и интересных примеров. Принять участие в «Уроке цифры» от Mail.ru Group можно будет до середины декабря. Онлайн-тренажеры, адаптированные под разные возрастные группы, помогут школьникам глубже погрузиться в тему и даже попробовать самостоятельно применить нейросети. 

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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