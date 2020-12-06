Уточним, что ранее в окрестностях найденых пещер уже был обнаружен археологический памятник с останками неандертальцев. В процессе ученые также обнаружили орудие поздних алтайских неандертальцев. Непосредственно к раскопкам пещер ученые приступят в следующем году.
Две пещеры в Алтайском крае обнаружили ученые
- Автор Хадижат
- 06 декабря, 2020. Воскресенье 15:47
Эти раскопки позволят исследователям определить, как передвигались, на кого охотились и как жили неандертальцы на этой территории.
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