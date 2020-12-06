Две пещеры в Алтайском крае обнаружили ученые

Эти раскопки позволят исследователям определить, как передвигались, на кого охотились и как жили неандертальцы на этой территории.

Уточним, что ранее в окрестностях найденых пещер уже был обнаружен археологический памятник с останками неандертальцев. В процессе ученые также обнаружили орудие поздних алтайских неандертальцев. Непосредственно к раскопкам пещер ученые приступят в следующем году.