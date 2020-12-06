ЗАМАНА - Две пещеры в Алтайском крае обнаружили ученые

Две пещеры в Алтайском крае обнаружили ученые

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06 декабря, 2020. Воскресенье 15:47
Две пещеры в Алтайском крае обнаружили ученые

Эти раскопки позволят исследователям определить, как передвигались,  на кого охотились и как жили неандертальцы на этой территории.

Две пещеры в Алтайском крае обнаружили ученые
Общество

Уточним, что ранее в окрестностях найденых пещер уже был обнаружен археологический памятник с останками неандертальцев. В процессе ученые также обнаружили орудие поздних алтайских неандертальцев. Непосредственно к раскопкам пещер ученые приступят в следующем году. 

 

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