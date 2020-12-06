Прошло оно в режиме видеоконференции. Главной темой совещания стал вопрос усиления контроля за соблюдением принятых ограничительных мер в связи эпидемиологической ситуацией в республике. Число смертей в Дагестане уже перешагнуло тысячу человек. В совещании приняли участие вице-премьеры, министры, главы муниципалитетов.
В Дагестане провели экстренное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом
- Автор Хадижат
- 06 декабря, 2020. Воскресенье 17:11
По поручению врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, находящегося в данный момент на лечении от коронавирусной инфекции в Москве, сегодня дагестанский премьер Абдулпатах Амирханов провел экстренное совещание по борьбе с коронавирусом.