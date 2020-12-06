В Дагестане провели экстренное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом

Автор Хадижат

По поручению врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, находящегося в данный момент на лечении от коронавирусной инфекции в Москве, сегодня дагестанский премьер Абдулпатах Амирханов провел экстренное совещание по борьбе с коронавирусом.