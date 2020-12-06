ЗАМАНА - Мэр Каспийска сообщил об ухудшении качества питьевой воды в городе

Мэр Каспийска сообщил об ухудшении качества питьевой воды в городе

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06 декабря, 2020. Воскресенье 15:23
Мэр Каспийска сообщил об ухудшении качества питьевой воды в городе

«Назвать ее технической я даже не рискну», написал Бори Гонцов у себя в Instagram.

Мэр Каспийска сообщил об ухудшении качества питьевой воды в городе
Общество

Причина подобной проблемы, вероятно, известна уже многим: паводковые и сточные воды попали в Канал Октябрьской революции, что вызвало помутнение в озере "Рыбье", откуда вода поступает на водоочистные сооружения города. Для улучшения качества воды на очистительных сооружениях увеличена подача очистительных веществ. Каспийчанам рекомендуют пить только бутилированную воду.
Грузовик МЧС ежедневно привозит питьевую воду на центральную площадь Каспийска, а затем едет на окраины. Ситуация с питьевой водой в городе усугубляется.

 

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