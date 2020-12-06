В День добровольца в республике прошли встречи с волонтёрами

Так, Врио Первого вице-премьера Дагестана Анатолий Карибов встретился с активной, не равнодушной молодежью в только открывшемся Региональном ресурсном центре развития добровольчества. Анатолий Карибов поздравил волонтеров с праздником и отметил их масштабную, хорошо организованную работу.

Также вице-премьер уточнил: в Дагестане реализуются 14 направлений добровольчества: волонтеры-медики, волонтеры чрезвычайных ситуаций, волонтеры культуры, волонтеры поиска и другие.

В рамках встречи были подняты вопросы содействия волонтеров в повышении туристического потенциала региона и волонтерской деятельности в адрес амбулаторных больных COVID-19.

Чтобы отметить самых активных из волонтёров и поблагодарить их за внимание, в Актовом зале Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи Администрации Махачкалы также состоялось праздничное мероприятие.

В честь праздника, активистам были розданы «личные книжки волонтёра». Эта один из первых документов, официально подтверждающих волонтёрскую деятельность. Также от имени Комитета наиболее активным добровольцам были вручены благодарности.

Мероприятие ко Дню волонтеров прошло и в Национальном музее имени Тахо-Годи. Здесь встречу с активом регионального отделения движения «Волонтеры культуры» провело Министерство культуры и Министерство по делам молодежи республики.

В ходе встречи собравшиеся обсудили акции по поддержке работников культуры в рамках проекта #МыВместе а также возможности выиграть грант на реализацию собственного проекта. Волонтёров наградили Грамотами и памятной медалью Президента РФ «За бескорыстный вклад в Организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Также были вручены Благодарственные письма от лица Главы РД за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.