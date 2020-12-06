Министр образования России предложил уйти в академический отпуск иностранным студентам

Сегодня в России обучаются более 300 тысяч иностранных студентов. Примерно треть из них не могут въехать на территорию страны для продолжения учебы в связи с пандемией коронавируса.

Среди иностранцев студенты таких факультетов как медицинский, инженерный и другие, где обучение в дистанционном формате не возможно.

Таким студентам глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил уйти в академический отпуск или взять дополнительные занятия после того, как появится возможность вернуться в Россию.

Также Фальков отметил, что вузы пытаются придумать какое-то решение, рассматривают разные варианты, но пока тяжело о чем-то говорить с уверенностью.