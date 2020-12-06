ЗАМАНА - Жительница Дербента спасла более 40 песцов

Жительница Дербента спасла более 40 песцов

Автор
06 декабря, 2020. Воскресенье 09:57
Жительница Дербента спасла более 40 песцов

Хозяйка частного приюта "Право на жизнь" для животных Ирина Куликовская выкупила певцов на звероферме «Россомаха» в Хасавюртовском районе.

Жительница Дербента спасла более 40 песцов
Общество

Эту ферму, где выращивают енотов, лис и песцов, собираются закрыть «в связи со сложившейся ситуацией по карантину». За 2 дня будут забиты почти 5 тыс. животных. Владельцы забивают их и сдирают шкуру на продажу, об этом Ирина сообщила подписчикам на странице приюта в Instagram. Животных на звероферме можно выкупить, стоимость одно песца 6 тысяч рублей. На свои средства, Ирина спасла жизнь 7 животным, а также объявила сбор денег. Вместе с подписчиками, удалось спасти еще 40 песцов. Сбор средств продолжается, на ферме еще находятся сотни животных, ожидающих своей участи.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top