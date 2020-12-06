Жительница Дербента спасла более 40 песцов

Эту ферму, где выращивают енотов, лис и песцов, собираются закрыть «в связи со сложившейся ситуацией по карантину». За 2 дня будут забиты почти 5 тыс. животных. Владельцы забивают их и сдирают шкуру на продажу, об этом Ирина сообщила подписчикам на странице приюта в Instagram. Животных на звероферме можно выкупить, стоимость одно песца 6 тысяч рублей. На свои средства, Ирина спасла жизнь 7 животным, а также объявила сбор денег. Вместе с подписчиками, удалось спасти еще 40 песцов. Сбор средств продолжается, на ферме еще находятся сотни животных, ожидающих своей участи.