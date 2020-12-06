ЗАМАНА - В Дагестане задержали участниц избиения девушки в прямом эфире

В Дагестане задержали участниц избиения девушки в прямом эфире

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06 декабря, 2020. Воскресенье 11:48
В Дагестане задержали участниц избиения девушки в прямом эфире

Более двухсот просьб обратить внимание и дать оценку избиению уроженки Дербента в прямом эфире instagram поступило в МВД Дагестана. По данному делу проведена проверка.

В Дагестане задержали участниц избиения девушки в прямом эфире
Общество

На видео, о котором мы уже писали ранее, подруги дагестанской блогерши Фатимы Арабовой, ворвавшись в дом, напали и жестоко избили девушку, оскорбившую Арабову в своих социальных сетях.
Одна из участник конфликта по-борцовски бросила противницу на пол и нанесла ей множество ударов, в том числе ногами по лицу. Сама Арабова в этот момент также наблюдала за дракой через телефон и даже транслировала происходящее своим подписчикам.
Участницы происшествия задержаны. Пострадавшая, не желающая ранее придавать данную ситуацию огласке, заявление после того, как ролик вызвал широкий резонанс, все же написала.
На данный момент, участницы конфликта ожидают процессуального решения.

 

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взяты из открытых источников
 

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