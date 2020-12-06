На видео, о котором мы уже писали ранее, подруги дагестанской блогерши Фатимы Арабовой, ворвавшись в дом, напали и жестоко избили девушку, оскорбившую Арабову в своих социальных сетях.
Одна из участник конфликта по-борцовски бросила противницу на пол и нанесла ей множество ударов, в том числе ногами по лицу. Сама Арабова в этот момент также наблюдала за дракой через телефон и даже транслировала происходящее своим подписчикам.
Участницы происшествия задержаны. Пострадавшая, не желающая ранее придавать данную ситуацию огласке, заявление после того, как ролик вызвал широкий резонанс, все же написала.
На данный момент, участницы конфликта ожидают процессуального решения.
В Дагестане задержали участниц избиения девушки в прямом эфире
- Автор Хадижат
- 06 декабря, 2020. Воскресенье 11:48
Более двухсот просьб обратить внимание и дать оценку избиению уроженки Дербента в прямом эфире instagram поступило в МВД Дагестана. По данному делу проведена проверка.
На видео, о котором мы уже писали ранее, подруги дагестанской блогерши Фатимы Арабовой, ворвавшись в дом, напали и жестоко избили девушку, оскорбившую Арабову в своих социальных сетях.
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