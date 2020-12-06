ЗАМАНА - В Махачкале открыли ресурсный центр развития добровольчества

В Махачкале открыли ресурсный центр развития добровольчества

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06 декабря, 2020. Воскресенье 09:30
В Махачкале открыли ресурсный центр развития добровольчества

Вчера, 5 декабря, свой профессиональный праздник отметили волонтеры. Их более в республике более 100 тысяч.

В Махачкале открыли ресурсный центр развития добровольчества
Общество

А теперь, для более слаженной, профессиональной и правильно организованной работы в республике у волонтеров региональный ресурсный центр развития добровольчества.
Его открытие в Махачкале посетил врио первого вице-премьера Анатолий Карибов.
В своем выступлении, он отметил инициативность, сплочённость и стремление к развитию дагестанской молодежи. «На сегодняшний день у нас ведется работа аж по 14 направлениям волонтерской деятельности, включая медицинское, экологическое, социальное и культурное направление, это не может не радовать», подчеркнул вице-премьер выразив надежду, что открытие центра станет хорошим подспорьем, помощью и благодарностью активным представителям волонтерского движения в регионе.

 

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