А теперь, для более слаженной, профессиональной и правильно организованной работы в республике у волонтеров региональный ресурсный центр развития добровольчества.
Его открытие в Махачкале посетил врио первого вице-премьера Анатолий Карибов.
В своем выступлении, он отметил инициативность, сплочённость и стремление к развитию дагестанской молодежи. «На сегодняшний день у нас ведется работа аж по 14 направлениям волонтерской деятельности, включая медицинское, экологическое, социальное и культурное направление, это не может не радовать», подчеркнул вице-премьер выразив надежду, что открытие центра станет хорошим подспорьем, помощью и благодарностью активным представителям волонтерского движения в регионе.
В Махачкале открыли ресурсный центр развития добровольчества
- Автор Хадижат
- 06 декабря, 2020. Воскресенье 09:30
Вчера, 5 декабря, свой профессиональный праздник отметили волонтеры. Их более в республике более 100 тысяч.
А теперь, для более слаженной, профессиональной и правильно организованной работы в республике у волонтеров региональный ресурсный центр развития добровольчества.
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