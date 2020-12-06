В Махачкале открыли ресурсный центр развития добровольчества

А теперь, для более слаженной, профессиональной и правильно организованной работы в республике у волонтеров региональный ресурсный центр развития добровольчества.

Его открытие в Махачкале посетил врио первого вице-премьера Анатолий Карибов.

В своем выступлении, он отметил инициативность, сплочённость и стремление к развитию дагестанской молодежи. «На сегодняшний день у нас ведется работа аж по 14 направлениям волонтерской деятельности, включая медицинское, экологическое, социальное и культурное направление, это не может не радовать», подчеркнул вице-премьер выразив надежду, что открытие центра станет хорошим подспорьем, помощью и благодарностью активным представителям волонтерского движения в регионе.