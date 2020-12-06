Меры борьбы с коронавирусом в Дагестане

До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в республике запрещены богослужения с участием прихожан мечетей и храмов. Богослужения будут проходить с участием священнослужителей, транслироваться в интернете.

Запрещена работа банкетных залов и кальянных.

Руководителям различных государственных и муниципальных учреждений рекомендовано запретить корпоративы, новогодние праздники как на территории организаций, так и выездные в арендуемых помещениях и на базах отдыха.

Рекомендовано отменить новогодние мероприятия в высших и средних учебных заведениях, школах, а в детсадах проводить их по группам.

На регистрации брака в ЗАГСе могут присутствовать не более 10 человек. На свадьбах и похоронах рекомендовано присутствие не более 10 человек.

Руководителям организаций, предоставляющих услуги населению (объекты торговли и общепита, коммунально-бытовые объекты, банки, МФЦ и др.), рекомендовано предусмотреть в режиме работы перерывы для проведения дезинфекционных мероприятий.

МВД Дагестана поручено проконтролировать соблюдение режима самоизоляции гражданами старше 65 лет и масочного режима в общественных местах.