ЗАМАНА - Меры борьбы с коронавирусом в Дагестане

Меры борьбы с коронавирусом в Дагестане

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06 декабря, 2020. Воскресенье 08:12
Меры борьбы с коронавирусом в Дагестане

По решению оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в региона введены следующие ограничения.

Меры борьбы с коронавирусом в Дагестане
Общество

До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в республике запрещены богослужения с участием прихожан мечетей и храмов. Богослужения будут проходить с участием священнослужителей, транслироваться в интернете.
Запрещена работа банкетных залов и кальянных.
Руководителям  различных государственных и муниципальных учреждений рекомендовано запретить корпоративы, новогодние праздники как на территории организаций, так и  выездные в арендуемых помещениях и на базах отдыха.
Рекомендовано отменить новогодние мероприятия в высших и средних учебных заведениях, школах, а в детсадах проводить их по группам.
На регистрации брака в ЗАГСе могут присутствовать не более 10 человек.  На свадьбах и похоронах рекомендовано присутствие не более 10 человек.
Руководителям организаций, предоставляющих услуги населению (объекты торговли и общепита, коммунально-бытовые объекты, банки, МФЦ и др.), рекомендовано предусмотреть в режиме работы перерывы для проведения дезинфекционных мероприятий.
МВД Дагестана поручено проконтролировать соблюдение режима самоизоляции гражданами старше 65 лет и масочного режима в общественных местах.

 

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