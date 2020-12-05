ЗАМАНА - В Хасавюрте сотрудник Муфтията предотвратил похищение девушки

В Хасавюрте сотрудник Муфтията предотвратил похищение девушки

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05 декабря, 2020. Суббота 18:10
В Хасавюрте сотрудник Муфтията предотвратил похищение девушки

То, как трое неизвестных пытались затолкнуть девушку в машину зафиксировала камера видеонаблюдения. Предотвратить похищение помог проезжавший мимо водитель. Остановившись, он бросился с кулаками на злоумышленников.

Как сообщает издание «Мирмол», героем оказался Усман Шейхов, сотрудник городского отдела просвещения при Муфтияте Дагестана. По его рассказу, Усман спешил на лекцию, которую должен был прочитать в городском колледже, но не отреагировать на происходящее не мог.

«Пройти мимо чужого горя нельзя! Я даже близко не подозревал, что там есть камера и это снимается. Был удивлён, что всё так распространилось. Не считаю, что я совершил какой-то героический поступок. Я просто поступил так, как должен поступать каждый мужчина», поделился сотрудник Муфтият с журналистами.

 

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