В Хасавюрте сотрудник Муфтията предотвратил похищение девушки

То, как трое неизвестных пытались затолкнуть девушку в машину зафиксировала камера видеонаблюдения. Предотвратить похищение помог проезжавший мимо водитель. Остановившись, он бросился с кулаками на злоумышленников.

Как сообщает издание «Мирмол», героем оказался Усман Шейхов, сотрудник городского отдела просвещения при Муфтияте Дагестана. По его рассказу, Усман спешил на лекцию, которую должен был прочитать в городском колледже, но не отреагировать на происходящее не мог.

«Пройти мимо чужого горя нельзя! Я даже близко не подозревал, что там есть камера и это снимается. Был удивлён, что всё так распространилось. Не считаю, что я совершил какой-то героический поступок. Я просто поступил так, как должен поступать каждый мужчина», поделился сотрудник Муфтият с журналистами.