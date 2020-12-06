Совещание по вопросам строительства социальных объектов прошло в Правительстве Дагестана

Абдулпатах Амирханов провел в совещание по вопросу строительства социальных объектов главным военно-строительным управлением №4 Минобороны России.

Уточним, в рамках реализации госпрограмми национальных проектов по линии Минстроя республики осуществляется строительство 73 социальных объектов на общую сумму 14 млрд рублей, в том числе 57 детских садов и 16 общеобразовательных организаций. В целях ускорения данной работы, с учётом передислокации Каспийской флотилии, Правительство РФ своим распоряжением назначило исполнителем ряда строительных работ ГВСУ№4.

Минобороны прилагает максимум усилий для выполнения всех поставленных задач в указанные сроки. В рамках совещания, врио Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов пообещал лично посетить строительство каждого из объектов.