ЗАМАНА - В Дагестане за неделю зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом

В Дагестане за неделю зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом

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05 декабря, 2020. Суббота 16:44
В Дагестане за неделю зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом

Об этом сообщает оперштаб по недопущению распространения инфекции в республике.

В Дагестане за неделю зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом
Общество

На пятое декабря официально зафиксирован 19 571 больной, за прошедшие сутки выявлено 122 случая. Всего с начала пандемии скончалось 996 человек, 9 из них за прошедшие 24 часа. Чтобы не пропустить ни одного случая заражения и помочь всем пациентам, в республике работает колл-центр по коронавирусу с единым номером 122. Напомним, в Дагестане введен режим самоизоляции граждан в возрасте от 65 лет, а также для молодежи, страдающей хроническими заболеваниями, до 17 декабря.

 

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