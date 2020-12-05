В Дагестане за неделю зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом

На пятое декабря официально зафиксирован 19 571 больной, за прошедшие сутки выявлено 122 случая. Всего с начала пандемии скончалось 996 человек, 9 из них за прошедшие 24 часа. Чтобы не пропустить ни одного случая заражения и помочь всем пациентам, в республике работает колл-центр по коронавирусу с единым номером 122. Напомним, в Дагестане введен режим самоизоляции граждан в возрасте от 65 лет, а также для молодежи, страдающей хроническими заболеваниями, до 17 декабря.