ЗАМАНА - Пенсионеры Дагестана могут повысить уровень знаний в сфере финансов

Пенсионеры Дагестана могут повысить уровень знаний в сфере финансов

Автор
05 декабря, 2020. Суббота 15:48
Пенсионеры Дагестана могут повысить уровень знаний в сфере финансов

Пенсионерам и соц.работникам предлагают повысить уровень знаний в области финансов, приняв участие в проекте Банка России "Финансовая грамотность для старшего возраста".

Пенсионеры Дагестана могут повысить уровень знаний в сфере финансов
Общество

Учеба проходит в дистанционном формате. Проект продлится до 18 декабря, сообщает РИА «Дагестан». Для прослушивания лекций, каждая из которых длится 45 минут, нужно зарегестрироваться на сайте pensionfg.ru. После прохождения вебинара каждый участник получит соответствующий сертификат.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top