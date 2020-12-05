Пенсионеры Дагестана могут повысить уровень знаний в сфере финансов

Пенсионерам и соц.работникам предлагают повысить уровень знаний в области финансов, приняв участие в проекте Банка России "Финансовая грамотность для старшего возраста".

Учеба проходит в дистанционном формате. Проект продлится до 18 декабря, сообщает РИА «Дагестан». Для прослушивания лекций, каждая из которых длится 45 минут, нужно зарегестрироваться на сайте pensionfg.ru. После прохождения вебинара каждый участник получит соответствующий сертификат.