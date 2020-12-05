Учеба проходит в дистанционном формате. Проект продлится до 18 декабря, сообщает РИА «Дагестан». Для прослушивания лекций, каждая из которых длится 45 минут, нужно зарегестрироваться на сайте pensionfg.ru. После прохождения вебинара каждый участник получит соответствующий сертификат.
Пенсионеры Дагестана могут повысить уровень знаний в сфере финансов
- Автор Хадижат
- 05 декабря, 2020. Суббота 15:48
Пенсионерам и соц.работникам предлагают повысить уровень знаний в области финансов, приняв участие в проекте Банка России "Финансовая грамотность для старшего возраста".
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