Бывший президент СССР Горбачев стал ненужным для родных ему людей

Фильм-портрет раскрывает темы власти, возраста и любви. Картина демонстрирует 89-летнего одинокого человека.

Тело его почти не слушается, но разум остался чистым. Манский в своей картине подчеркивает: «Его до сих пор считают виноватым в том что Советский Союз развалился», он остался неоднозначным политиком, особо оцененным там, и презираемым здесь человеком, пишет «Газета.ру». В течение часа съемочная команда показывает, как живет политик. В кадрах мелькает помощник политика, который на данный момент является самым близким ему человеком. Супруга умерла 20 лет назад, а дочь с внуками переехали в Германию. Фильм Манского вызывает у зрителей сильные чувства, ведь в нем показывается как когда-то очень влиятельный и сильный человек остался в старости одиноким и никому не нужным.