ЗАМАНА - Бывший президент СССР Горбачев стал ненужным для родных ему людей

Бывший президент СССР Горбачев стал ненужным для родных ему людей

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05 декабря, 2020. Суббота 11:06
Бывший президент СССР Горбачев стал ненужным для родных ему людей

Об этом повествует документальный фильм Виталия Манского «Горбачев. Рай», представленный на открытии Международного фестиваля авторского документального кино«Артдокфест» в Москве 3 декабря.

Бывший президент СССР Горбачев стал ненужным для родных ему людей
Общество

Фильм-портрет раскрывает темы власти, возраста и любви. Картина демонстрирует 89-летнего одинокого человека.
 Тело его почти не слушается, но разум остался чистым. Манский в своей картине подчеркивает: «Его до сих пор считают виноватым в том что Советский Союз развалился», он остался неоднозначным политиком, особо оцененным там, и презираемым здесь человеком, пишет «Газета.ру». В течение часа съемочная команда показывает, как живет политик. В кадрах мелькает помощник политика, который на данный момент является самым близким ему человеком. Супруга умерла 20 лет назад, а дочь с внуками переехали в Германию. Фильм Манского вызывает у зрителей сильные чувства, ведь в нем показывается как когда-то очень влиятельный и сильный человек остался в старости одиноким и никому не нужным.

 

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