Дагестанский государственный университет заключил соглашение о расширении научного сотрудничества с двумя вузами Белоруссии

Сегодня вуз уделяет особое внимание развитию международных отношений, в том числе и с Белоруссией, два года назад был заключен договор Белорусским государственным университетом, ссылается пресс-служба на ректора университета Муртузали Рабаданова. Одна из перспектив сотрудничества проведение совместных студенческих научных мероприятий, в том числе в режиме онлайн, позволит выстроить дружеские отношения и выработать тактику по обмену научными и творческими достижениями.