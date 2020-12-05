ЗАМАНА - Дагестанский государственный университет заключил соглашение о расширении научного сотрудничества с двумя вузами Белоруссии

Дагестанский государственный университет заключил соглашение о расширении научного сотрудничества с двумя вузами Белоруссии

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05 декабря, 2020. Суббота 10:20
Дагестанский государственный университет заключил соглашение о расширении научного сотрудничества с двумя вузами Белоруссии

Ими стали Белорусский государственный университет культуры и искусств а также Белорусский национальный технический университет, сообщает пресс-служба ДГУ.

Дагестанский государственный университет заключил соглашение о расширении научного сотрудничества с двумя вузами Белоруссии
Общество

Сегодня вуз уделяет особое внимание развитию международных отношений, в том числе и с Белоруссией, два года назад был заключен договор Белорусским государственным университетом, ссылается пресс-служба на ректора университета Муртузали Рабаданова. Одна из перспектив сотрудничества проведение совместных студенческих научных мероприятий, в том числе в режиме онлайн, позволит выстроить дружеские отношения и выработать тактику по обмену научными и творческими достижениями.

 

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