Сегодня вуз уделяет особое внимание развитию международных отношений, в том числе и с Белоруссией, два года назад был заключен договор Белорусским государственным университетом, ссылается пресс-служба на ректора университета Муртузали Рабаданова. Одна из перспектив сотрудничества проведение совместных студенческих научных мероприятий, в том числе в режиме онлайн, позволит выстроить дружеские отношения и выработать тактику по обмену научными и творческими достижениями.
Дагестанский государственный университет заключил соглашение о расширении научного сотрудничества с двумя вузами Белоруссии
- Автор Хадижат
- 05 декабря, 2020. Суббота 10:20
Ими стали Белорусский государственный университет культуры и искусств а также Белорусский национальный технический университет, сообщает пресс-служба ДГУ.
Последнее от Хадижат
- Завершено расследование уголовного дела в отношении главного архитектора Избербаша
- В Карабудахкентском районе выписали из больницы трех пациентов, госпитализированных в связи с заражением сибирской язвой
- Картина Кантемира Балагова попала в топ-10 лучших фильмов года по версии The New York Times
- Дагестанские журналисты вошли в число победителей конкурса «Золотой гонг 2020»
- СК проверяет информацию о затоплении участков в Дагестанских Огнях опасными отходами