Дагестанские журналисты вошли в число победителей конкурса «Золотой гонг 2020»

Жюри отметило три материала информационно-познавательного портала ТАСС «Это Кавказ», два из которых написали дагестанские журналистки: Кира Машрикова с публикацией «Салам алейкум. Надо спасать этот город» (о четырех друзьях, развернувших активную волонтерскую деятельность в период пандемии) и «Врачи на удаленке» Елены Еськиной.

Церемония награждения лауреатов прошла в онлайн-формате. Награду за коллектив получила руководитель портала «Это Кавказ» Алла Исаева. «Теперь уже все знают, что кавказские регионы дольше всех не верили в ковид, шутили про масонов и мировой заговор, дольше всех сохраняли привычный сверхобщительный образ жизни, в итоге массовее и стремительнее всех разболелись. Наши журналисты одни из первых это обнаружили и подняли шум в медиа. И действительно, что уж стесняться, лучше, пронзительнее всех об этом говорили. Такие истории, которые они делали, невозможны «по заданию редакции» только от сердца, от личной боли и соучастия» подчеркнула Исаева во время награждения.