ЗАМАНА - Прокуратура в Махачкале добивается сноса трех многоквартирных самостроев

Прокуратура в Махачкале добивается сноса трех многоквартирных самостроев

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05 декабря, 2020. Суббота 00:28
Прокуратура в Махачкале добивается сноса трех многоквартирных самостроев

Решения о сносе трех многоквартирных домов в судебном порядке пытается добиться Прокуратура столице Дагестана.

Прокуратура в Махачкале добивается сноса трех многоквартирных самостроев
Общество

В результате проверки выяснилось: житель республики, не имеющий на то никакого разрешения, незаконно занялся строительством многоквартирных домов на территории Приморского района, над коллектором.
Прокуратурой района направлено исковое заявление о сносе данных строений в Ленинский районный суд Махачкалы.

 

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