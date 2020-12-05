В результате проверки выяснилось: житель республики, не имеющий на то никакого разрешения, незаконно занялся строительством многоквартирных домов на территории Приморского района, над коллектором.
Прокуратурой района направлено исковое заявление о сносе данных строений в Ленинский районный суд Махачкалы.
Прокуратура в Махачкале добивается сноса трех многоквартирных самостроев
- Автор Хадижат
- 05 декабря, 2020. Суббота 00:28
Решения о сносе трех многоквартирных домов в судебном порядке пытается добиться Прокуратура столице Дагестана.
В результате проверки выяснилось: житель республики, не имеющий на то никакого разрешения, незаконно занялся строительством многоквартирных домов на территории Приморского района, над коллектором.
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