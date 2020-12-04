Объем средств, вложенных в проект, составит более 30,4 млрд рублей, сообщает REGNUM. Инвестор рассчитывает завершить реализацию проекта в 2024 году.
Ежегодный валовый сбор томатов, по ожиданиям, составит около 100 тысяч тонн. На тепличном комплексе будет создано более 3 тысяч постоянных рабочих мест.
В Дагестане построят тепличный комплекс за 30 млрд рублей
- Автор Хадижат
- 04 декабря, 2020. Пятница 15:17
Агропромышленный холдинг «Эко-культура» собирается построить в Дербентском районе тепличный комплекс площадью 200 га.
Объем средств, вложенных в проект, составит более 30,4 млрд рублей, сообщает REGNUM. Инвестор рассчитывает завершить реализацию проекта в 2024 году.
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