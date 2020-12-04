ЗАМАНА - В Дагестане построят тепличный комплекс за 30 млрд рублей 

В Дагестане построят тепличный комплекс за 30 млрд рублей 

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04 декабря, 2020. Пятница 15:17
В Дагестане построят тепличный комплекс за 30 млрд рублей 

Агропромышленный холдинг «Эко-культура» собирается построить в Дербентском районе тепличный комплекс площадью 200 га.

В Дагестане построят тепличный комплекс за 30 млрд рублей 
Общество

Объем средств, вложенных в проект, составит более 30,4 млрд рублей, сообщает REGNUM. Инвестор рассчитывает завершить реализацию проекта в 2024 году.
Ежегодный валовый сбор томатов, по ожиданиям, составит около 100 тысяч тонн. На тепличном комплексе будет создано более 3 тысяч постоянных рабочих мест.

 

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