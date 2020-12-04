В Дагестане построят тепличный комплекс за 30 млрд рублей

Объем средств, вложенных в проект, составит более 30,4 млрд рублей, сообщает REGNUM. Инвестор рассчитывает завершить реализацию проекта в 2024 году.

Ежегодный валовый сбор томатов, по ожиданиям, составит около 100 тысяч тонн. На тепличном комплексе будет создано более 3 тысяч постоянных рабочих мест.