ЗАМАНА - В Махачкале арестовали директора школы за вымогательство взятки

В Махачкале арестовали директора школы за вымогательство взятки

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04 декабря, 2020. Пятница 14:30
В Махачкале арестовали директора школы за вымогательство взятки

Директор Махачкалинской школы арестована за вымогательство взятки у своего заместителя, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного Комитета.

В Махачкале арестовали директора школы за вымогательство взятки
Общество

По версии следствия, директор школы угрожала уволить заместителя, если та не заплатит 300 тысяч рублей. В результате потерпевшая передала подозреваемой часть требуемой суммы 100 тысяч рублей.
В дальнейшем директор школы продолжала требовать остальные 200 тысяч. При этом, директор была готова вернуть уже переданные 100 тысяч в случае, если заместитель освободит занимаемую должность по собственному желанию.

Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Директор школы задержана, ей будет предъявлено обвинение в вымогательстве.

Как сообщает "Молодежь Дагестана", данный инцидент произошел в махачкалинской школе №58.

 

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