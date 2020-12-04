В Махачкале арестовали директора школы за вымогательство взятки

По версии следствия, директор школы угрожала уволить заместителя, если та не заплатит 300 тысяч рублей. В результате потерпевшая передала подозреваемой часть требуемой суммы 100 тысяч рублей.

В дальнейшем директор школы продолжала требовать остальные 200 тысяч. При этом, директор была готова вернуть уже переданные 100 тысяч в случае, если заместитель освободит занимаемую должность по собственному желанию.

Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Директор школы задержана, ей будет предъявлено обвинение в вымогательстве.

Как сообщает "Молодежь Дагестана", данный инцидент произошел в махачкалинской школе №58.