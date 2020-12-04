О перераспределении этих денег врио первого вице-премьера Дагестана Анатолий Карибов рассказал накануне на совещании по вопросу оказания транспортных услуг медработникам и доставки лекарств до пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.
О проведении акции по развозке участковых врачей волонтерами рассказал на совещании врио министра по делам молодежи РД Камил Саидов. Если волонтерам помочь
С компенсацией расходов на топливо, к акции присоединится еще больше волнтеров, считает Саидов.
Анатолий Карибов поручил поддержать инициативу и с 3 декабря начать реализацию данного проекта.