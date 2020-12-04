ЗАМАНА - Администрация главы Дагестана выделит 5 млн на оплату такси для медиков

Администрация главы Дагестана выделит 5 млн на оплату такси для медиков

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04 декабря, 2020. Пятница 11:24
Администрация главы Дагестана выделит 5 млн на оплату такси для медиков

Министерству здравоохранения республики будут перечислены средства для оплаты такси медработником, выезжающим на дом к больным. На эти цели в республике будет выделено 5 миллионов рублей.

Администрация главы Дагестана выделит 5 млн на оплату такси для медиков
Общество

О перераспределении этих денег врио первого вице-премьера Дагестана Анатолий Карибов рассказал накануне на совещании по вопросу оказания транспортных услуг медработникам и доставки лекарств до пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

О проведении акции по развозке участковых врачей волонтерами рассказал на совещании врио министра по делам молодежи РД Камил Саидов. Если волонтерам помочь
С компенсацией расходов на топливо, к акции присоединится еще больше волнтеров, считает Саидов.
Анатолий Карибов поручил поддержать инициативу и с 3 декабря начать реализацию данного проекта.

 

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