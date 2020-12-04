ЗАМАНА - В Швейцарии зарегистрирован первый случай COVID-19 у домашней кошки

В Швейцарии зарегистрирован первый случай COVID-19 у домашней кошки

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04 декабря, 2020. Пятница 18:00
В Швейцарии зарегистрирован первый случай COVID-19 у домашней кошки

Известно, что проживает кошка с хозяином, зараженным коронавирусом. Подтвердили заболевания домашнего животного в лаборатории Университета Цюриха.

В Швейцарии зарегистрирован первый случай COVID-19 у домашней кошки
Общество

По мнению ученых, пока ничего не указывает на то, что коты и собаки могут являться переносчиками коронавируса для заражения человека.
Риск болезни домашних животных все еще остается минимальным, однако, подобный случай все же говорит о том, что тестировать их надо. В случае заражения человека, для исключения передачи вируса питомцу, рекомендуется соблюдать личную гигиену, не позволять животному спать вместе с вами в одной кровати и не допускать его прикосновений к вашему лицу. Отдельно подчеркнуто, что не стоит дезинфицировать животное или надевать на него маску для дополнительной защиты.

 

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