В Минздраве РД выбрали руководителей пяти медицинских учреждений

Отбор кандидатов проходил в два этапа, все претенденты, до начала собеседования, прошли оценку профессиональных знаний в виде тестирования.

На собеседование претенденты на должность рассказали о планах по дальнейшему развитию выбранных ими медицинских организаций.

Министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов, в общении с кандидатами, указал на недавний случай с увольнениемиз Дербентской ЦГБ врача-вымогателя, подчеркнув, что такое поведение недопустимо. Он поинтересовался, как будущие руководители собираются бороться с вымогательством подобного рода.

Победителями конкурса были признаны ряд конкурсантов, согласно которым были произведены назначения. Главврачом Перинатального центра в Хасавюрте стала Алжанат Гаджиева, Рустам Шахбанов назначен главврачом Поликлиники №2, Патимат Омарова возглавила Республиканскую детскую стоматологическую поликлинику и Хаджи-Мурад Мусалов Республиканскую стоматологическую поликлинику имени М.Максудова. В рамках конкурса, министр ведомства выразил надежду что специалисты не бросят тень на медицинское сообщество и будут честно работать во благо жизни и здоровья земляков.