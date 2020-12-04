Российская авиакомпания предложила пассажирам необычный полет из Москвы в Москву

19 декабря "Победа" организует воздушную экскурсию по столице. Полет продлится полтора часа. Самолет вылетит из аэропорта Внуково в 11.00 и вернется туда же.

Полет инициировал пилот Алексей Кочемасов, также известный как инстаграм-блогер Летчик Леха. Билеты на рейс стоят 7499 рублей. В их стоимость входят памятные сувениры и участие в розыгрыше призов. При чистом небе и хорошей видимости авиакомпания обещает пассажирам обзорные комментарии.