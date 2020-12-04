ЗАМАНА - Научная конференция «Мухаммад Ярагский в дагестанской культуре и мировой науке: Проблемы духовного наследия и культурной памяти»  прошла в Махачкале

Научная конференция «Мухаммад Ярагский в дагестанской культуре и мировой науке: Проблемы духовного наследия и культурной памяти»  прошла в Махачкале

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04 декабря, 2020. Пятница 14:00
Научная конференция «Мухаммад Ярагский в дагестанской культуре и мировой науке: Проблемы духовного наследия и культурной памяти»  прошла в Махачкале

В конференции, организованной Миннацем Дагестана, приняли участие представители научного и религиозного сообщества Дагестана, ученые и исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ростовской, Омской и Воронежской областей, Республики Саха и другие.

Научная конференция «Мухаммад Ярагский в дагестанской культуре и мировой науке: Проблемы духовного наследия и культурной памяти»  прошла в Махачкале
Общество

Открывая конференцию, руководитель Миннац РД Энрик Муслимов отметил: «Проводить научные мероприятия, посвященные жизни и деятельности богословов, повлиявших на духовно-нравственное воспитание молодежи, для Дагестана уже традиционно», подчеркнул он. 

Также Энрик Муслимов обратил внимание ученых на то, что сегодня богословская школа в России возрождается, идет подготовка высококвалифицированных российских мусульманских ученых, интеллигенции. Именно они должны формировать представление о мусульманах, несущих чистые, светлые идеи Ислама. Подробнее о ходе конференции можно прочитать тут

 

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