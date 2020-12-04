ЗАМАНА - В России запустили сайт посвященный трудоустройству людей с инвалидностью

В России запустили сайт посвященный трудоустройству людей с инвалидностью

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04 декабря, 2020. Пятница 12:17
В России запустили сайт посвященный трудоустройству людей с инвалидностью

Некоммерческий проект «Работать может каждый» взялся за создание базы данных о найме людей с инвалидностью для работодателей и соискателей.

В России запустили сайт посвященный трудоустройству людей с инвалидностью
Общество

Сайт, посвященный инклюзивному трудоустройству, запустил сервис по поиску работы Worki. Помимо объявлений о работе, на сайте собрана полезная правовая информация и советы по трудоустройству. Например, какие льготы должна предоставить компания, где именно искать работу, стоит ли сообщать об инвалидности в резюме. Проект стартовал в Международный день людей с инвалидностью, который традиционно отмечают 3 декабря.

 

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