В России запустили сайт посвященный трудоустройству людей с инвалидностью

Некоммерческий проект «Работать может каждый» взялся за создание базы данных о найме людей с инвалидностью для работодателей и соискателей.

Сайт, посвященный инклюзивному трудоустройству, запустил сервис по поиску работы Worki. Помимо объявлений о работе, на сайте собрана полезная правовая информация и советы по трудоустройству. Например, какие льготы должна предоставить компания, где именно искать работу, стоит ли сообщать об инвалидности в резюме. Проект стартовал в Международный день людей с инвалидностью, который традиционно отмечают 3 декабря.