Сайт, посвященный инклюзивному трудоустройству, запустил сервис по поиску работы Worki. Помимо объявлений о работе, на сайте собрана полезная правовая информация и советы по трудоустройству. Например, какие льготы должна предоставить компания, где именно искать работу, стоит ли сообщать об инвалидности в резюме. Проект стартовал в Международный день людей с инвалидностью, который традиционно отмечают 3 декабря.
В России запустили сайт посвященный трудоустройству людей с инвалидностью
- Автор Хадижат
- 04 декабря, 2020. Пятница 12:17
Некоммерческий проект «Работать может каждый» взялся за создание базы данных о найме людей с инвалидностью для работодателей и соискателей.
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