Школа дизайна Высшей Школы Экономики запустит первый набор на онлайн-бакалавриат

Абитуриентам, подавшим заявление на поступление до 15 февраля, будет представлена скидка на образование 50%, уточняется в школе. Отметим, обучение продлится четыре года, а для поступления в онлайн-бакалавриат абитуриенту также как и остальным, понадобится сдача ЕГЭ. Баллы по русскому языку и литературы не должны быть меньше 60, а творческие специальности предполагают вместе с документами подачу папки с собственными работами.