Абитуриентам, подавшим заявление на поступление до 15 февраля, будет представлена скидка на образование 50%, уточняется в школе. Отметим, обучение продлится четыре года, а для поступления в онлайн-бакалавриат абитуриенту также как и остальным, понадобится сдача ЕГЭ. Баллы по русскому языку и литературы не должны быть меньше 60, а творческие специальности предполагают вместе с документами подачу папки с собственными работами.
Школа дизайна Высшей Школы Экономики запустит первый набор на онлайн-бакалавриат
- Автор Хадижат
- 04 декабря, 2020. Пятница 10:00
Обучение студентов будет проходить по следующим факультетам: «Коммуникационный дизайн», «Анимация и иллюстрация», «Гейм-дизайн и виртуальная реальность», «Саунд-дизайн».
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