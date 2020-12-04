Полиция пытается найти ответственных за контрабанду, а также выяснить происхождение животных. Пока неизвестно, были ли они пойманы в дикой природе или их же разводились в неволе. Известно, что вышивших особей вернут обратно в Мексику.
Двадцать шесть редких рептилий, незаконно вывезенных из Мексики обнаружили в немецком аэропорту Кельн
- Автор Хадижат
- 04 декабря, 2020. Пятница 08:34
Десять из них задохнулись после того, как их зашили в игрушки.
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