ЗАМАНА - Двадцать шесть редких рептилий, незаконно вывезенных из Мексики обнаружили в немецком аэропорту Кельн

Двадцать шесть редких рептилий, незаконно вывезенных из Мексики обнаружили в немецком аэропорту Кельн

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04 декабря, 2020. Пятница 08:34
Двадцать шесть редких рептилий, незаконно вывезенных из Мексики обнаружили в немецком аэропорту Кельн

Десять из них задохнулись после того, как их зашили в игрушки.

Двадцать шесть редких рептилий, незаконно вывезенных из Мексики обнаружили в немецком аэропорту Кельн
Общество

Полиция пытается найти ответственных за контрабанду, а также выяснить происхождение животных. Пока неизвестно, были ли они пойманы в дикой природе или их же разводились в неволе. Известно, что вышивших особей вернут обратно в Мексику.

 

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