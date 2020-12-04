ЗАМАНА - Instagram разрешил пользователям из России добавлять фоновую музыку в сторис

Instagram разрешил пользователям из России добавлять фоновую музыку в сторис

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04 декабря, 2020. Пятница 03:14
Instagram разрешил пользователям из России добавлять фоновую музыку в сторис

Следует отметить, что официально о запуске функции соцсеть еще не заявила, но вкладка с такой возможностью появилась после обновления приложения 3 декабря. 

Instagram разрешил пользователям из России добавлять фоновую музыку в сторис
Общество

Теперь, чтобы записать сторис под музыку, в режиме записи нужно нажать «Аудио» и выбрать трек, обрезав его до пятнадцати секунд.
На готовой сторис будут отображаться имя исполнителя, название песни и обложка альбома. Добавим, что Instagram запустил функцию добавления музыки в сторис еще в 2018 году, но до сих пор она была недоступна в России.

 

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