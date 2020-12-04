Возгорания после взрыва не произошло. Частично разрушены котельная и цех предприятия. В результате происшествия, пострадали пять сотрудниц фабрики.
На трикотажной фабрике под Воронежем произошел взрыв
- Автор Хадижат
- 04 декабря, 2020. Пятница 00:40
В следствии повреждения парогенератора, произошел в одном из цехов Борисоглебской трикотажной фабрики в Воронежской области, сообщает ТАСС.
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