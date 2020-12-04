Врача в Дагестане уволили за вымогательство денег у матери прооперированного ребенка

Автор Хадижат

В социальных сетях несколько дней назад появились фото и аудиозапись, свидетельствующая о вымогательстве денег врачом Дербентской больницы за проведенную операцию с матери пациента.