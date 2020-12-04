ЗАМАНА - Врача в Дагестане уволили за вымогательство денег у матери прооперированного ребенка

Врача в Дагестане уволили за вымогательство денег у матери прооперированного ребенка

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04 декабря, 2020. Пятница 00:43
Врача в Дагестане уволили за вымогательство денег у матери прооперированного ребенка

В социальных сетях несколько дней назад появились фото и аудиозапись, свидетельствующая о вымогательстве денег врачом Дербентской больницы за проведенную операцию с матери пациента.

Врача в Дагестане уволили за вымогательство денег у матери прооперированного ребенка
Общество

Минздрав республики сообщил на своей странице в Instagram об увольнении врача. «Запланирована еще одна проверка, направленная на выявление других фактов нарушения прав пациентов со стороны этого медработника. В медицине таким людям не место» отреагировало ведомство.

 

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взяты из открытых источников
 

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