Минздрав республики сообщил на своей странице в Instagram об увольнении врача. «Запланирована еще одна проверка, направленная на выявление других фактов нарушения прав пациентов со стороны этого медработника. В медицине таким людям не место» отреагировало ведомство.
Врача в Дагестане уволили за вымогательство денег у матери прооперированного ребенка
- Автор Хадижат
- 04 декабря, 2020. Пятница 00:43
В социальных сетях несколько дней назад появились фото и аудиозапись, свидетельствующая о вымогательстве денег врачом Дербентской больницы за проведенную операцию с матери пациента.
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